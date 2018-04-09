تدريب عملي نظمته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمساعدة فى تحقيق تعايش آمن بين مجتمع اللاجئين في مخيم كوتوبالونغ للاجئي الروهينغا في أوخيا لتجنب مخاطر الحياة البرية، بعد أن قتلت الأفيال البرية نحو 12 من الروهينغا. (تصوير: منير يوزمان ـ أ ف ب)