- نحلة تستعد للهبوط على حقل للزهور الزرقاء في برلين ـ ألمانيا. تصوير: عمير مسنجر ـ أي بي إيه
- سرب من طيور الفلامينغو يزين بحيرة ديفاكي – كارافاستا الوطنية في ديفاكا ـ ألبانيا. تصوير: فلورينو جوجا ـ رويترز
- رسم غرافيتي يزين درج محطة قطارات في بيهار ـ الهند. تصوير: هاريش تياجي ـ أي بي إيه
- داخل مصنع لمعالجة أغصان الخيزران قبل تصديرها للخارج في مدينة هانغزو الصينية. أ ف ب
- يعملون في صناعة زيت النخيل في موقع خارج العاصمة الماليزية كوالالمبور. رويترز
- ينقل بضائع متنوعة للبيع على متن دراجته وسط مدينة لالتبير ـ نيبال. رويترز
- تدريب عملي نظمته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمساعدة فى تحقيق تعايش آمن بين مجتمع اللاجئين في مخيم كوتوبالونغ للاجئي الروهينغا في أوخيا لتجنب مخاطر الحياة البرية، بعد أن قتلت الأفيال البرية نحو 12 من الروهينغا. (تصوير: منير يوزمان ـ أ ف ب)
- الألعاب النارية تضيء السماء فوق معبد أبولو أثناء الاحتفالات بعيد الفصح في كورنث القديمة ـ اليونان. (تصوير: فيسيلا بوسموس ـ EPA)
- عرض مسرحي إسباني ضمن المهرجان الدولي للفنون (FIA) في سان خوسيه. (تصوير: إيزكوال بيريرا ـ أ ف ب)
- مع هاتفه في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- حديث الذكريات في عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- سلفي أعلى الصخور – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- جلسة أصدقاء في بني ياس – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- توثق بالصورة اللوحات المعروضة في ملتقى الشارقة للخط العربي في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يبيع الذرة المشوية عند مدخل مخيم للاجئين في بنغلاديش. أ ف ب
- تشويه – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- نزهة عائلية على بحر رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يطالع اللوحات الحروفية ضمن ملتقى الشارقة للخط العربي في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- ما جاد به البحر – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- استجمام – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- كرديات يرتدين الزي التقليدي لدى حضورهن مهرجاناً ثقافياً بالقرب من جبال مقلوب على بُعد 30 كيلومتراً شمال شرق الموصل. تصوير: سافين حامد ـ أ ف ب
- الأمير تشارلز في صورة تذكارية مع راقصين بالزي التقليدي لدى زيارة له لمستشفى بورت فيلا المركزي في جزيرة فانواتو في جنوب المحيط الهادئ. تصوير: ستيف بارسونز ـ رويترز
- اثنان من اللقالق البيضاء أثناء غروب الشمس بالقرب من فيليبسبورج ـ ألمانيا. تصوير: رونالد ويتك ـ EPA
- وجبة على عَجل في أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- بحث عن عطل في الشاحنة – الفجيرة. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يلهو مع البحر في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- صيانة واستعداد لمواصلة السير – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- يتفحص مصباحاً في منطقة التراث – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- نقل يخالف إجراءات السلامة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يجمع علب الألمنيوم لإعادة تدويرها في مصنع وسط كاليفورنيا. إ ب أ