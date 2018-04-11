- قبلة طفولية لزرافة روتشيلد في نيروبي ـ كينيا. تصوير: داي كوروكاو ـ أي بي إيه
- يلتقط صوراً لجمال شجرة الكرز اليابانية في حديقة شتات في فيينا ـ النمسا. تصوير: جوي كلامار ـ أ ف ب
- ابتسامة كولومبية للممثلة بولينا دافيلا لدى تصويرها مسلسل «أكي إين لا تييرا» في فرنسا. تصوير: سباستين نوغير ـ أي بي إيه
- مع صيده في أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- عبور خطر – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- لهو ومرح – الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يفاوض للحصول على سعر أفضل في الذيد – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- وردة اخترقت السياج – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- ترتب بضاعتها من الأواني الفخارية للبيع في ولاية راجاستان ـ الهند. أ ف ب
- يستخدم آلة لحام في أشغال إنشائية وسط بنوم بنه ـ كمبوديا. إ ب أ
- وجبة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- اصطفاف – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- همة وعمل – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- تسابق نفسها في رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- رحلة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نحلة تستعد للهبوط على حقل للزهور الزرقاء في برلين ـ ألمانيا. تصوير: عمير مسنجر ـ أي بي إيه
- سرب من طيور الفلامينغو يزين بحيرة ديفاكي – كارافاستا الوطنية في ديفاكا ـ ألبانيا. تصوير: فلورينو جوجا ـ رويترز
- رسم غرافيتي يزين درج محطة قطارات في بيهار ـ الهند. تصوير: هاريش تياجي ـ أي بي إيه
- داخل مصنع لمعالجة أغصان الخيزران قبل تصديرها للخارج في مدينة هانغزو الصينية. أ ف ب
- يعملون في صناعة زيت النخيل في موقع خارج العاصمة الماليزية كوالالمبور. رويترز
- ينقل بضائع متنوعة للبيع على متن دراجته وسط مدينة لالتبير ـ نيبال. رويترز
- تدريب عملي نظمته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمساعدة فى تحقيق تعايش آمن بين مجتمع اللاجئين في مخيم كوتوبالونغ للاجئي الروهينغا في أوخيا لتجنب مخاطر الحياة البرية، بعد أن قتلت الأفيال البرية نحو 12 من الروهينغا. (تصوير: منير يوزمان ـ أ ف ب)
- الألعاب النارية تضيء السماء فوق معبد أبولو أثناء الاحتفالات بعيد الفصح في كورنث القديمة ـ اليونان. (تصوير: فيسيلا بوسموس ـ EPA)
- عرض مسرحي إسباني ضمن المهرجان الدولي للفنون (FIA) في سان خوسيه. (تصوير: إيزكوال بيريرا ـ أ ف ب)
- مع هاتفه في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- حديث الذكريات في عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- سلفي أعلى الصخور – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- جلسة أصدقاء في بني ياس – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- توثق بالصورة اللوحات المعروضة في ملتقى الشارقة للخط العربي في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يبيع الذرة المشوية عند مدخل مخيم للاجئين في بنغلاديش. أ ف ب