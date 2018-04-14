  • تمر من أمام ملصق إعلاني في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تعاون – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • استكشاف في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • حمولة زائدة تخالف التدابير الوقائية – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • انهماك في العمل – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يعاين مذياعاً قديماً في سوق الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • يحمل حصاد قطاف زهور الماري غولد وسط حقل في منطقة بالي ـ إندونيسيا. رويترز
  • يعملان داخل منطقة شحن البضائع للتصدير في ميناء لياونينغ ـ الصين. رويترز
  • يستخدم جهازاً للتنقيب عن الذهب في منطقة بيتار أويا ـ الكاميرون. أ ف ب
  • يحمل شوال توابل وسط سوق شعبي في دلهي ـ الهند. رويترز
  • قبلة طفولية لزرافة روتشيلد في نيروبي ـ كينيا. تصوير: داي كوروكاو ـ أي بي إيه
  • يلتقط صوراً لجمال شجرة الكرز اليابانية في حديقة شتات في فيينا ـ النمسا. تصوير: جوي كلامار ـ أ ف ب
  • ابتسامة كولومبية للممثلة بولينا دافيلا لدى تصويرها مسلسل «أكي إين لا تييرا» في فرنسا. تصوير: سباستين نوغير ـ أي بي إيه
  • مع صيده في أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • عبور خطر – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • لهو ومرح – الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يفاوض للحصول على سعر أفضل في الذيد – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • وردة اخترقت السياج – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • ترتب بضاعتها من الأواني الفخارية للبيع في ولاية راجاستان ـ الهند. أ ف ب
  • يستخدم آلة لحام في أشغال إنشائية وسط بنوم بنه ـ كمبوديا. إ ب أ
  • وجبة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • اصطفاف – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • همة وعمل – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • تسابق نفسها في رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • رحلة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • نحلة تستعد للهبوط على حقل للزهور الزرقاء في برلين ـ ألمانيا. تصوير: عمير مسنجر ـ أي بي إيه
  • سرب من طيور الفلامينغو يزين بحيرة ديفاكي – كارافاستا الوطنية في ديفاكا ـ ألبانيا. تصوير: فلورينو جوجا ـ رويترز
  • رسم غرافيتي يزين درج محطة قطارات في بيهار ـ الهند. تصوير: هاريش تياجي ـ أي بي إيه
  • داخل مصنع لمعالجة أغصان الخيزران قبل تصديرها للخارج في مدينة هانغزو الصينية. أ ف ب
  • يعملون في صناعة زيت النخيل في موقع خارج العاصمة الماليزية كوالالمبور. رويترز