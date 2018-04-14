- تمر من أمام ملصق إعلاني في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تعاون – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- استكشاف في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- حمولة زائدة تخالف التدابير الوقائية – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- انهماك في العمل – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يعاين مذياعاً قديماً في سوق الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- يحمل حصاد قطاف زهور الماري غولد وسط حقل في منطقة بالي ـ إندونيسيا. رويترز
- يعملان داخل منطقة شحن البضائع للتصدير في ميناء لياونينغ ـ الصين. رويترز
- يستخدم جهازاً للتنقيب عن الذهب في منطقة بيتار أويا ـ الكاميرون. أ ف ب
- يحمل شوال توابل وسط سوق شعبي في دلهي ـ الهند. رويترز
- قبلة طفولية لزرافة روتشيلد في نيروبي ـ كينيا. تصوير: داي كوروكاو ـ أي بي إيه
- يلتقط صوراً لجمال شجرة الكرز اليابانية في حديقة شتات في فيينا ـ النمسا. تصوير: جوي كلامار ـ أ ف ب
- ابتسامة كولومبية للممثلة بولينا دافيلا لدى تصويرها مسلسل «أكي إين لا تييرا» في فرنسا. تصوير: سباستين نوغير ـ أي بي إيه
- مع صيده في أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- عبور خطر – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- لهو ومرح – الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يفاوض للحصول على سعر أفضل في الذيد – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- وردة اخترقت السياج – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- ترتب بضاعتها من الأواني الفخارية للبيع في ولاية راجاستان ـ الهند. أ ف ب
- يستخدم آلة لحام في أشغال إنشائية وسط بنوم بنه ـ كمبوديا. إ ب أ
- وجبة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- اصطفاف – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- همة وعمل – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- تسابق نفسها في رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- رحلة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نحلة تستعد للهبوط على حقل للزهور الزرقاء في برلين ـ ألمانيا. تصوير: عمير مسنجر ـ أي بي إيه
- سرب من طيور الفلامينغو يزين بحيرة ديفاكي – كارافاستا الوطنية في ديفاكا ـ ألبانيا. تصوير: فلورينو جوجا ـ رويترز
- رسم غرافيتي يزين درج محطة قطارات في بيهار ـ الهند. تصوير: هاريش تياجي ـ أي بي إيه
- داخل مصنع لمعالجة أغصان الخيزران قبل تصديرها للخارج في مدينة هانغزو الصينية. أ ف ب
- يعملون في صناعة زيت النخيل في موقع خارج العاصمة الماليزية كوالالمبور. رويترز