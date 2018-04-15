- لهو على التلال في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سعادة طفولية بالمساعدة على لبس الغترة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- متابعة عن كثب لمهارة تراثية في أيام الشارقة التراثية – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يؤدون صلاة المغرب ليلة الإسراء في مسجد النور – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يواصلون مع الغروب أعمال تشييد مبنى مسجد في بريشتينا ـ كوسوفو. أ ف ب
- تعرض وجبات خفيفة للبيع على ركاب قطار في موزمبيق. أ ف ب
- حرفة تقليدية ضمن أيام الشارقة التراثية في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مغامرة خطرة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يلهوان على رمال شاطئ أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يعد التوابل على الطريقة التقليدية ضمن أيام الشارقة التراثية في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يقطرون عربات للتسوق في مدينة زايد – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- نزهة في جبل حفيت – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- لتدخين الشيشة أماكن محددة وإلا فسيتعدى ضررها الصحي والبيئي إلى تلوث بصري – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- تكاتف لإنجاز العمل – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- وسط سوق لبيع الأغنام في منطقة غازي بور ـ الهند. أ ف ب
- حمّالو بضائع يعبرون جسراً معلقاً شمالي كاتماندو ـ نيبال. أ ف ب
- تمر من أمام ملصق إعلاني في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تعاون – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- استكشاف في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- حمولة زائدة تخالف التدابير الوقائية – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- انهماك في العمل – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يعاين مذياعاً قديماً في سوق الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- يحمل حصاد قطاف زهور الماري غولد وسط حقل في منطقة بالي ـ إندونيسيا. رويترز
- يعملان داخل منطقة شحن البضائع للتصدير في ميناء لياونينغ ـ الصين. رويترز
- يستخدم جهازاً للتنقيب عن الذهب في منطقة بيتار أويا ـ الكاميرون. أ ف ب
- يحمل شوال توابل وسط سوق شعبي في دلهي ـ الهند. رويترز
- قبلة طفولية لزرافة روتشيلد في نيروبي ـ كينيا. تصوير: داي كوروكاو ـ أي بي إيه
- يلتقط صوراً لجمال شجرة الكرز اليابانية في حديقة شتات في فيينا ـ النمسا. تصوير: جوي كلامار ـ أ ف ب
- ابتسامة كولومبية للممثلة بولينا دافيلا لدى تصويرها مسلسل «أكي إين لا تييرا» في فرنسا. تصوير: سباستين نوغير ـ أي بي إيه
- مع صيده في أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية