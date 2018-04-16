  • زهور تفتحت في يد طفلة سويسرية مشاركة في مهرجان «رنين أجراس الساعة السادسة» في زيوريخ ـ سويسرا. تصوير: ميلاني دوشيني ـ أي بي إيه
  • لهو على التلال في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • سعادة طفولية بالمساعدة على لبس الغترة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • متابعة عن كثب لمهارة تراثية في أيام الشارقة التراثية – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يؤدون صلاة المغرب ليلة الإسراء في مسجد النور – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يواصلون مع الغروب أعمال تشييد مبنى مسجد في بريشتينا ـ كوسوفو. أ ف ب
  • تعرض وجبات خفيفة للبيع على ركاب قطار في موزمبيق. أ ف ب
  • حرفة تقليدية ضمن أيام الشارقة التراثية في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مغامرة خطرة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • يلهوان على رمال شاطئ أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يعد التوابل على الطريقة التقليدية ضمن أيام الشارقة التراثية في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يقطرون عربات للتسوق في مدينة زايد – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • نزهة في جبل حفيت – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • لتدخين الشيشة أماكن محددة وإلا فسيتعدى ضررها الصحي والبيئي إلى تلوث بصري – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • تكاتف لإنجاز العمل – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • وسط سوق لبيع الأغنام في منطقة غازي بور ـ الهند. أ ف ب
  • حمّالو بضائع يعبرون جسراً معلقاً شمالي كاتماندو ـ نيبال. أ ف ب
  • تمر من أمام ملصق إعلاني في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تعاون – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • استكشاف في أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • حمولة زائدة تخالف التدابير الوقائية – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • انهماك في العمل – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يعاين مذياعاً قديماً في سوق الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • يحمل حصاد قطاف زهور الماري غولد وسط حقل في منطقة بالي ـ إندونيسيا. رويترز
  • يعملان داخل منطقة شحن البضائع للتصدير في ميناء لياونينغ ـ الصين. رويترز
  • يستخدم جهازاً للتنقيب عن الذهب في منطقة بيتار أويا ـ الكاميرون. أ ف ب
  • يحمل شوال توابل وسط سوق شعبي في دلهي ـ الهند. رويترز
  • قبلة طفولية لزرافة روتشيلد في نيروبي ـ كينيا. تصوير: داي كوروكاو ـ أي بي إيه
  • يلتقط صوراً لجمال شجرة الكرز اليابانية في حديقة شتات في فيينا ـ النمسا. تصوير: جوي كلامار ـ أ ف ب
  • ابتسامة كولومبية للممثلة بولينا دافيلا لدى تصويرها مسلسل «أكي إين لا تييرا» في فرنسا. تصوير: سباستين نوغير ـ أي بي إيه