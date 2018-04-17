- ينتقي الأفضل في سوق الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- في الطريق إلى السباحة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- عناية وتنظيف – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- يسابق نفسه على رمال شاطئ رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تغييب للوحة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- رياضة وسط البحر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- خطوات في منطقة التراث – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- ظفر بصيد في كلباء. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- لالتقاط أجمل صورة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- لحظة إقلاع سرب من الأوز فوق حقل مغطى بالثلوج في إلينوي الأمريكية. تصوير: تانين موري ـ اي بي ايه
- بطة صغيرة تخطو خطواتها الأولى في فرانكفورت ـ ألمانيا الوسطى. تصوير: فرانك رومبنهورست ـ أ ف ب
- زهور تفتحت في يد طفلة سويسرية مشاركة في مهرجان «رنين أجراس الساعة السادسة» في زيوريخ ـ سويسرا. تصوير: ميلاني دوشيني ـ أي بي إيه
- لهو على التلال في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- سعادة طفولية بالمساعدة على لبس الغترة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- متابعة عن كثب لمهارة تراثية في أيام الشارقة التراثية – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يؤدون صلاة المغرب ليلة الإسراء في مسجد النور – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يواصلون مع الغروب أعمال تشييد مبنى مسجد في بريشتينا ـ كوسوفو. أ ف ب
- تعرض وجبات خفيفة للبيع على ركاب قطار في موزمبيق. أ ف ب
- حرفة تقليدية ضمن أيام الشارقة التراثية في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مغامرة خطرة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يلهوان على رمال شاطئ أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يعد التوابل على الطريقة التقليدية ضمن أيام الشارقة التراثية في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يقطرون عربات للتسوق في مدينة زايد – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- نزهة في جبل حفيت – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- لتدخين الشيشة أماكن محددة وإلا فسيتعدى ضررها الصحي والبيئي إلى تلوث بصري – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- تكاتف لإنجاز العمل – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- وسط سوق لبيع الأغنام في منطقة غازي بور ـ الهند. أ ف ب
- حمّالو بضائع يعبرون جسراً معلقاً شمالي كاتماندو ـ نيبال. أ ف ب
- تمر من أمام ملصق إعلاني في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تعاون – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية