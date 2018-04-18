  • تجمع لإحياء ذكرى رحيل الممثل شارلي شابلن في الهند. تصوير: إندرانيل موكيرجي ـ أ ف ب
  • هبوط اضطراري لنحلة على بستان جنوب غرب فرنسا. تصوير: جورجيس جوبيت ـ أ ف ب
  • فرحة الممثلة الأمريكية إيفا لونغوريا لتتويجها بنجمة على رصيف الشهرة في هوليوود. تصوير: أوجيني غارسيا ـ أي بي إيه
  • تسبيح وقيادة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • ينتقي الأفضل في سوق الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • في الطريق إلى السباحة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • عناية وتنظيف – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • يسابق نفسه على رمال شاطئ رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تغييب للوحة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • رياضة وسط البحر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • خطوات في منطقة التراث – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • ظفر بصيد في كلباء. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • لالتقاط أجمل صورة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • لحظة إقلاع سرب من الأوز فوق حقل مغطى بالثلوج في إلينوي الأمريكية. تصوير: تانين موري ـ اي بي ايه
  • بطة صغيرة تخطو خطواتها الأولى في فرانكفورت ـ ألمانيا الوسطى. تصوير: فرانك رومبنهورست ـ أ ف ب
  • زهور تفتحت في يد طفلة سويسرية مشاركة في مهرجان «رنين أجراس الساعة السادسة» في زيوريخ ـ سويسرا. تصوير: ميلاني دوشيني ـ أي بي إيه
  • لهو على التلال في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • سعادة طفولية بالمساعدة على لبس الغترة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • متابعة عن كثب لمهارة تراثية في أيام الشارقة التراثية – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يؤدون صلاة المغرب ليلة الإسراء في مسجد النور – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يواصلون مع الغروب أعمال تشييد مبنى مسجد في بريشتينا ـ كوسوفو. أ ف ب
  • تعرض وجبات خفيفة للبيع على ركاب قطار في موزمبيق. أ ف ب
  • حرفة تقليدية ضمن أيام الشارقة التراثية في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مغامرة خطرة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • يلهوان على رمال شاطئ أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يعد التوابل على الطريقة التقليدية ضمن أيام الشارقة التراثية في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يقطرون عربات للتسوق في مدينة زايد – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • نزهة في جبل حفيت – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • لتدخين الشيشة أماكن محددة وإلا فسيتعدى ضررها الصحي والبيئي إلى تلوث بصري – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • تكاتف لإنجاز العمل – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية