  • معاينة في سوق رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • عمال بناء في موقع إنشائي لطريق سريع في إقليم يونان ـ الصين. رويترز
  • يجهز التذكارات السياحية في سوق ديرة – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • يشذب نخلة في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • مخاطرة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • حوار حول جودة طلع النخيل في سوق الذيد – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • عبور – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • استراحة على أرجوحة – كلباء. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يضع اللمسات الأخيرة على دمى تراثية في الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • لهو خاص على كورنيش رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يعمل على طلاء مبنى سكني في العاصمة الصينية بكين. أ ف ب
  • يعملون داخل مصنع لإنتاج الأدوات المنزلية في إقليم جيانغشي ـ الصين. أ ف ب
  • يدفع عربة محملة ببضائع متنوعة للبيع في شوارع العاصمة الفيتنامية هانوي. أ ف ب
  • يأخذ قياسات أنابيب الصلب في مصنع وسط إقليم شاندونغ ـ الصين. أ ف ب
  • تجمع لإحياء ذكرى رحيل الممثل شارلي شابلن في الهند. تصوير: إندرانيل موكيرجي ـ أ ف ب
  • هبوط اضطراري لنحلة على بستان جنوب غرب فرنسا. تصوير: جورجيس جوبيت ـ أ ف ب
  • فرحة الممثلة الأمريكية إيفا لونغوريا لتتويجها بنجمة على رصيف الشهرة في هوليوود. تصوير: أوجيني غارسيا ـ أي بي إيه
  • تسبيح وقيادة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • ينتقي الأفضل في سوق الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • في الطريق إلى السباحة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • عناية وتنظيف – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • يسابق نفسه على رمال شاطئ رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تغييب للوحة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • رياضة وسط البحر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • خطوات في منطقة التراث – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • ظفر بصيد في كلباء. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • لالتقاط أجمل صورة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • لحظة إقلاع سرب من الأوز فوق حقل مغطى بالثلوج في إلينوي الأمريكية. تصوير: تانين موري ـ اي بي ايه
  • بطة صغيرة تخطو خطواتها الأولى في فرانكفورت ـ ألمانيا الوسطى. تصوير: فرانك رومبنهورست ـ أ ف ب
  • زهور تفتحت في يد طفلة سويسرية مشاركة في مهرجان «رنين أجراس الساعة السادسة» في زيوريخ ـ سويسرا. تصوير: ميلاني دوشيني ـ أي بي إيه