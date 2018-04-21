- قط من فصيلة ماين كون Maine Coon وهي فصيلة القطط الكبيرة العملاقة يعرضه أحد المالكين في معرض القطط المحلي في ألماتي ـ كازاخستان. (تصوير: شامل زوماتوف ـ رويترز)
- جانب من مهرجان الأزياء الإسلامية في جاكرتا الذي يبحث عن تصميمات تعبر عن الهوية الإندونيسية الإسلامية، واختار المصممون المشاركون موديلات عملية لم تخل من الأناقة والفخامة أيضاً، متيحة المجال للمرأة المحجبة أن ترتدي ما تريد بما يتلاءم مع الحجاب. وشارك في المهرجان مصممون من دول إسلامية. (تصوير: أديك بيري ـ أ ف ب)
- عرض فرنسي بعنوان «السلام» قدمته فرقة الرقص Cie NGC25 أثناء مهرجان رام الله للرقص المعاصر في جامعة بيرزيت بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية.. واختار القائمون على المهرجان «مساحات غير تقليدية» شعاراً لدورته الـ 13، حيث من المقرر تنظيم جولة للعروض في الشارع في عدد من المدن والقرى الفلسطينية. (تصوير: علاء بدر الدين ـ EPA)
- تسلق – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- معاينة في سوق رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- عمال بناء في موقع إنشائي لطريق سريع في إقليم يونان ـ الصين. رويترز
- يجهز التذكارات السياحية في سوق ديرة – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- يشذب نخلة في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- مخاطرة – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- حوار حول جودة طلع النخيل في سوق الذيد – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- عبور – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استراحة على أرجوحة – كلباء. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يضع اللمسات الأخيرة على دمى تراثية في الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- لهو خاص على كورنيش رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يعمل على طلاء مبنى سكني في العاصمة الصينية بكين. أ ف ب
- يعملون داخل مصنع لإنتاج الأدوات المنزلية في إقليم جيانغشي ـ الصين. أ ف ب
- يدفع عربة محملة ببضائع متنوعة للبيع في شوارع العاصمة الفيتنامية هانوي. أ ف ب
- يأخذ قياسات أنابيب الصلب في مصنع وسط إقليم شاندونغ ـ الصين. أ ف ب
- تجمع لإحياء ذكرى رحيل الممثل شارلي شابلن في الهند. تصوير: إندرانيل موكيرجي ـ أ ف ب
- هبوط اضطراري لنحلة على بستان جنوب غرب فرنسا. تصوير: جورجيس جوبيت ـ أ ف ب
- فرحة الممثلة الأمريكية إيفا لونغوريا لتتويجها بنجمة على رصيف الشهرة في هوليوود. تصوير: أوجيني غارسيا ـ أي بي إيه
- تسبيح وقيادة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- ينتقي الأفضل في سوق الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- في الطريق إلى السباحة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- عناية وتنظيف – دبي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- يسابق نفسه على رمال شاطئ رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تغييب للوحة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- رياضة وسط البحر – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- خطوات في منطقة التراث – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- ظفر بصيد في كلباء. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية