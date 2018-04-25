- تعمل في حقل زراعي في مدينة الديوانية ـ العراق. أ ف ب
- يجمعون نفايات بلاستيكية ضمن حملة لتنظيف جزيرة بوراكاي السياحية في الفلبين. أ ف ب
- استراحة وسط أحضان الطبيعة في ريدلينغن ـ جنوب ألمانيا. تصوير: توماس ورنك ـ أ ف ب
- يطالع مجموعة من اللوحات المعروضة في المتحف الفلسطيني الأول في أمريكا. تصوير: هيكتور ريتمال ـ أ ف ب
- تشكيلات لونية تزين جدران قلعة مدينة كاركاسون أبدعها الفنان السويسري فيليس فاريني. تصوير: إريك كبانيس ـ أ ف ب
- يستعرضان مهاراتهما – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تراقب طائر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يجول في منطقة التراث في الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- عبور من غير المكان المخصص – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- على العش – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- يعاينان نموذجاً لمركب في السوق القديم – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- وقت للمرح على شاطئ رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- توازن – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- حوار بلغة التمرد وعنفوان الحرية – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تجهيز القراقير في ميناء الصيادين – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- يطعم الطيور في جلفار – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- استجمام – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يعد رقائق خبز تقليدي وسط سوق شعبي في دلهي ـ الهند. رويترز
- في انتظار الزبائن – مسافي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- وقوف خاطئ في العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- عون ـ أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يرعى عشه – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- استكشاف ـ رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- مكالمة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- قط من فصيلة ماين كون Maine Coon وهي فصيلة القطط الكبيرة العملاقة يعرضه أحد المالكين في معرض القطط المحلي في ألماتي ـ كازاخستان. (تصوير: شامل زوماتوف ـ رويترز)
- جانب من مهرجان الأزياء الإسلامية في جاكرتا الذي يبحث عن تصميمات تعبر عن الهوية الإندونيسية الإسلامية، واختار المصممون المشاركون موديلات عملية لم تخل من الأناقة والفخامة أيضاً، متيحة المجال للمرأة المحجبة أن ترتدي ما تريد بما يتلاءم مع الحجاب. وشارك في المهرجان مصممون من دول إسلامية. (تصوير: أديك بيري ـ أ ف ب)
- عرض فرنسي بعنوان «السلام» قدمته فرقة الرقص Cie NGC25 أثناء مهرجان رام الله للرقص المعاصر في جامعة بيرزيت بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية.. واختار القائمون على المهرجان «مساحات غير تقليدية» شعاراً لدورته الـ 13، حيث من المقرر تنظيم جولة للعروض في الشارع في عدد من المدن والقرى الفلسطينية. (تصوير: علاء بدر الدين ـ EPA)
- تسلق – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- معاينة في سوق رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- عمال بناء في موقع إنشائي لطريق سريع في إقليم يونان ـ الصين. رويترز