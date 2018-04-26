  • يفرغون شحنة من محصول فاكهة الدوريان وسط سوق في بانكوك ـ تايلاند. رويترز
  • يبيع فواكه ومكسرات متجولاً في شوارع جاكرتا ـ إندونيسيا. أ ف ب
  • عتاب بين أسدين في حديقة حيوان ثيوري غرب باريس. تصوير: ليونيل بونافنشر – أ ف ب
  • راقصتان في معرض للزهور تشهده يوركشاير – بريطانيا. تصوير: أولي سكارف – أ ف ب
  • جدارية لميسي من إبداع سنتياغو باربيتو تحاكي العمل الخالد لمايكل أنجلو في أحد شوارع بيونس أيرس. تصوير: جوان مابروماتا ـ أ ف ب
  • تعمل في حقل زراعي في مدينة الديوانية ـ العراق. أ ف ب
  • يجمعون نفايات بلاستيكية ضمن حملة لتنظيف جزيرة بوراكاي السياحية في الفلبين. أ ف ب
  • استراحة وسط أحضان الطبيعة في ريدلينغن ـ جنوب ألمانيا. تصوير: توماس ورنك ـ أ ف ب
  • يطالع مجموعة من اللوحات المعروضة في المتحف الفلسطيني الأول في أمريكا. تصوير: هيكتور ريتمال ـ أ ف ب
  • تشكيلات لونية تزين جدران قلعة مدينة كاركاسون أبدعها الفنان السويسري فيليس فاريني. تصوير: إريك كبانيس ـ أ ف ب
  • يستعرضان مهاراتهما – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تراقب طائر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يجول في منطقة التراث في الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • عبور من غير المكان المخصص – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • على العش – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • يعاينان نموذجاً لمركب في السوق القديم – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • وقت للمرح على شاطئ رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • توازن – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • حوار بلغة التمرد وعنفوان الحرية – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تجهيز القراقير في ميناء الصيادين – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • يطعم الطيور في جلفار – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • استجمام – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يعد رقائق خبز تقليدي وسط سوق شعبي في دلهي ـ الهند. رويترز
  • في انتظار الزبائن – مسافي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • وقوف خاطئ في العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • عون ـ أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • يرعى عشه – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • استكشاف ـ رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • مكالمة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • قط من فصيلة ماين كون Maine Coon وهي فصيلة القطط الكبيرة العملاقة يعرضه أحد المالكين في معرض القطط المحلي في ألماتي ـ كازاخستان. (تصوير: شامل زوماتوف ـ رويترز)