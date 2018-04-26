- يجفف محصول الأرز بعد موسم الحصاد وسط إقليم بانتين ـ إندونيسيا. رويترز
- يفرغون شحنة من محصول فاكهة الدوريان وسط سوق في بانكوك ـ تايلاند. رويترز
- يبيع فواكه ومكسرات متجولاً في شوارع جاكرتا ـ إندونيسيا. أ ف ب
- عتاب بين أسدين في حديقة حيوان ثيوري غرب باريس. تصوير: ليونيل بونافنشر – أ ف ب
- راقصتان في معرض للزهور تشهده يوركشاير – بريطانيا. تصوير: أولي سكارف – أ ف ب
- جدارية لميسي من إبداع سنتياغو باربيتو تحاكي العمل الخالد لمايكل أنجلو في أحد شوارع بيونس أيرس. تصوير: جوان مابروماتا ـ أ ف ب
- تعمل في حقل زراعي في مدينة الديوانية ـ العراق. أ ف ب
- يجمعون نفايات بلاستيكية ضمن حملة لتنظيف جزيرة بوراكاي السياحية في الفلبين. أ ف ب
- استراحة وسط أحضان الطبيعة في ريدلينغن ـ جنوب ألمانيا. تصوير: توماس ورنك ـ أ ف ب
- يطالع مجموعة من اللوحات المعروضة في المتحف الفلسطيني الأول في أمريكا. تصوير: هيكتور ريتمال ـ أ ف ب
- تشكيلات لونية تزين جدران قلعة مدينة كاركاسون أبدعها الفنان السويسري فيليس فاريني. تصوير: إريك كبانيس ـ أ ف ب
- يستعرضان مهاراتهما – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تراقب طائر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يجول في منطقة التراث في الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- عبور من غير المكان المخصص – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- على العش – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- يعاينان نموذجاً لمركب في السوق القديم – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- وقت للمرح على شاطئ رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- توازن – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- حوار بلغة التمرد وعنفوان الحرية – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تجهيز القراقير في ميناء الصيادين – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- يطعم الطيور في جلفار – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- استجمام – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يعد رقائق خبز تقليدي وسط سوق شعبي في دلهي ـ الهند. رويترز
- في انتظار الزبائن – مسافي. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- وقوف خاطئ في العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- عون ـ أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يرعى عشه – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- استكشاف ـ رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- مكالمة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية