مبادرات تدعم اقتصاد المعرفة
- تخييم – الذيد. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- عبور خطر – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- همة طفولية – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استراحة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نزهة مع أرنب في الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- يتفحص خلية نحل في مزرعة قرب مدينة ستراسبورغ ـ فرنسا. رويترز
- مرح وصورة للذكرى في متنزه في كاليفورنيا. تصوير: مايك بليك – رويترز.
- استراحة خارج العش في قرية مجرية. تصوير: بيتر كومكا – إي بي إيه.
- فقرة من عرض مسرحي في لا باز – بوليفيا. تصوير: لويس انجيل – إي بي إيه
- يثبّت ملصقات على براميل زيت التشحيم في موقع إنتاج في جزيرة جافا ـ إندونيسيا. رويترز
- يملآن أكياس محصول القمح في حقل قرب مدينة إسلام أباد ـ باكستان. أ ف ب
- تمساح رياضي يشاهد مباراة في بطولة زيوريخ الكلاسيكية للغولف. تصوير: كريس جريثين – أ ف ب
- رسم على اليد في مهرجان للجمال تشهده نيويورك. تصوير: ديدري شو – نيويورك تايمز
- عزف بالناي والنظرات في راجستان. تصوير: هيمانشو شارما – أ ف ب
- يجفف محصول الأرز بعد موسم الحصاد وسط إقليم بانتين ـ إندونيسيا. رويترز
- يفرغون شحنة من محصول فاكهة الدوريان وسط سوق في بانكوك ـ تايلاند. رويترز
- يبيع فواكه ومكسرات متجولاً في شوارع جاكرتا ـ إندونيسيا. أ ف ب
- عتاب بين أسدين في حديقة حيوان ثيوري غرب باريس. تصوير: ليونيل بونافنشر – أ ف ب
- راقصتان في معرض للزهور تشهده يوركشاير – بريطانيا. تصوير: أولي سكارف – أ ف ب
- جدارية لميسي من إبداع سنتياغو باربيتو تحاكي العمل الخالد لمايكل أنجلو في أحد شوارع بيونس أيرس. تصوير: جوان مابروماتا ـ أ ف ب
- تعمل في حقل زراعي في مدينة الديوانية ـ العراق. أ ف ب
- يجمعون نفايات بلاستيكية ضمن حملة لتنظيف جزيرة بوراكاي السياحية في الفلبين. أ ف ب
- استراحة وسط أحضان الطبيعة في ريدلينغن ـ جنوب ألمانيا. تصوير: توماس ورنك ـ أ ف ب
- يطالع مجموعة من اللوحات المعروضة في المتحف الفلسطيني الأول في أمريكا. تصوير: هيكتور ريتمال ـ أ ف ب
- تشكيلات لونية تزين جدران قلعة مدينة كاركاسون أبدعها الفنان السويسري فيليس فاريني. تصوير: إريك كبانيس ـ أ ف ب
- يستعرضان مهاراتهما – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تراقب طائر – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يجول في منطقة التراث في الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- عبور من غير المكان المخصص – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- على العش – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية