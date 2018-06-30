- تعبر جانباً جافاً من نهر سابارماتي قرب مدينة أحمد أباد الهندية. رويترز
- موظفة تتفقد أواني للتصدير في مدينة غوانزو الصينية. (أ ف ب)
- مزارع يحرث الأرض قرب مدينة نايبيتاو في ميانمار. (إي بي ايه)
- صف من سيارات فولكسفاغن بيتل في بنغالور الهندية. أ ف ب
- متظاهرون مناهضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العاصمة لندن. (اي بي ايه)
- يصطاد سمكاً في نهر دايا قرب مدينة بوبانسوار الهندية. (أ ف ب)
- يعملون في سوق نيويورك للأرواق المالية.(رويترز)
- عمال يعدون أكياس فحم للبيع في مدينة مزار الشريف الأفغانية. أ ف ب
- يحصدون القمح في الضفة الغربية شرق نابلس (أ ف ب)
- امرأة تحمل تلفازاً مسطحاً في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ. أ ف ب
- سائق عربة نقل ينتظر زبوناً في كالكوتا الهندية.
- يحملان أكياس خضراوات في مدينة كالكوتا الهندية.
- عمال في منجم للذهب في منطقة إليشا ـ نيجيريا. أ ف ب
- قلوب حزينة على الرغم من الألوان المبهجة في ذكرى مرور عام على ضحايا حريق جرينفيل في لندن. تصوير: دانييل ليل أوليفا ـ أ ف ب
- قمة الاندماج في بروفة راقصة يشهدها مسرح ديفيد كوش في نيويورك. تصوير: تيموثي كلاري ـ أ ف ب
- حوار فوق عمود إنارة في كولومبو. (تصوير: إيشاراس كوديكارا ـ أ ف ب)
- يعدّ حلويات العيد في العاصمة الصومالية موغاديشو.
- يقيس ملابس العيد في مدينة بيشاوار الباكستانية.
- يأخذ قيلولة في سوق للجملة بمدينة مومباي الهندية.
- بورتريه يصوّر الفنانة المكسيكية الراحلة فريدا كالو يعرض في متحف فيكتوريا وألبرت ـ لندن. تصوير: نيل هول – إي بي إيه
- تكوين فني للنحاتة الأمريكية دورين غارنر بعنوان «رف أحمر» في معرض للفن تنظمه بازل – سويسرا. تصوير: جورجيوس كيفالاس – إي بي إيه.
- عزف أوركسترالي في افتتاح معرض إكسبو للترفيه الإلكتروني في كاليفورنيا. تصوير: فريدريد براون – أ ف ب
- يجري صيانة لقاربه في ميناء شيناي الهندي
- يتسوقون استعداداً لعيد الفطر المبارك في العاصمة الأفغانية كابول.
- مزارع يجمع محصول حبوب قرب مدينة ساغار الهندية.
- يعمل في حقل لألواح الطاقة الشمسية في إقليم جيانغسو ـ الصين. رويترز
- لمسات نهائية على جدارية للبرغوث ميسي قرب موسكو. تصوير: خوان مابروماتا – أ ف ب.
- تراجع مقرراتها قبل امتحان القبول في جامعة برشلونة – إسبانيا. تصوير: إنريك فونتكوبيرتا – إي بي إيه.