  • عمال بناء في مدينة كلكوتا الهندية. (رويترز)
  • مزارع في عربة بين أكوام الأرز في مقاطعة شاينات التايلاندية.(رويترز)
  • مزارعان يجلسان على كومة من القش في عربة في قرية أليكسادروفكا الروسية. (رويترز)
  • ثيران تتسابق في ضواحي مدينة كالكوتا الهندية. (رويترز)
  • أحد مزارعي نيبال في ضواحي العاصمة كاتماندو. (اي بي ايه)
  • رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مقبّلاً رأس مسؤول قبل انطلاق قمة لقادة التكتل الأوروبي في بروكسل . ( رويترز)
  • تعبر جانباً جافاً من نهر سابارماتي قرب مدينة أحمد أباد الهندية. رويترز
  • موظفة تتفقد أواني للتصدير في مدينة غوانزو الصينية. (أ ف ب)
  • مزارع يحرث الأرض قرب مدينة نايبيتاو في ميانمار. (إي بي ايه)
  • صف من سيارات فولكسفاغن بيتل في بنغالور الهندية. أ ف ب
  • متظاهرون مناهضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العاصمة لندن. (اي بي ايه)
  • يصطاد سمكاً في نهر دايا قرب مدينة بوبانسوار الهندية. (أ ف ب)
  • يعملون في سوق نيويورك للأرواق المالية.(رويترز)
  • عمال يعدون أكياس فحم للبيع في مدينة مزار الشريف الأفغانية. أ ف ب
  • يحصدون القمح في الضفة الغربية شرق نابلس (أ ف ب)
  • امرأة تحمل تلفازاً مسطحاً في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ. أ ف ب
  • سائق عربة نقل ينتظر زبوناً في كالكوتا الهندية.
  • يحملان أكياس خضراوات في مدينة كالكوتا الهندية.
  • عمال في منجم للذهب في منطقة إليشا ـ نيجيريا. أ ف ب
  • قلوب حزينة على الرغم من الألوان المبهجة في ذكرى مرور عام على ضحايا حريق جرينفيل في لندن. تصوير: دانييل ليل أوليفا ـ أ ف ب
  • حوار فوق عمود إنارة في كولومبو. (تصوير: إيشاراس كوديكارا ـ أ ف ب)
  • قمة الاندماج في بروفة راقصة يشهدها مسرح ديفيد كوش في نيويورك. تصوير: تيموثي كلاري ـ أ ف ب
  • يعدّ حلويات العيد في العاصمة الصومالية موغاديشو.
  • يقيس ملابس العيد في مدينة بيشاوار الباكستانية.
  • يأخذ قيلولة في سوق للجملة بمدينة مومباي الهندية.
  • بورتريه يصوّر الفنانة المكسيكية الراحلة فريدا كالو يعرض في متحف فيكتوريا وألبرت ـ لندن. تصوير: نيل هول – إي بي إيه
  • تكوين فني للنحاتة الأمريكية دورين غارنر بعنوان «رف أحمر» في معرض للفن تنظمه بازل – سويسرا. تصوير: جورجيوس كيفالاس – إي بي إيه.
  • عزف أوركسترالي في افتتاح معرض إكسبو للترفيه الإلكتروني في كاليفورنيا. تصوير: فريدريد براون – أ ف ب