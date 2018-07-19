  • عامل يقي نفسه أشعة الشمس قرب مدينة كلوبوت في موتينيغرو (رويترز)
  • تدفع عربة في مدينة هونغ كونغ الصينية. (أ ف ب)
  • يحلق لحية زبون في أحد شوارع مدينة شينيانغ الصينية.(رويترز)
  • يبنون خزان نفط في العاصمة النيجيرية لاغوس. (روتيرز)
  • يفصلن الصيصان في مدينة هاندان الصينية. (رويترز)
  • تجفيف أكواز الذرة في مدينة لياوكينغ الصينية. (رويترز)
  • بائعة ترش ماءً على سمكة في العاصمة الأفغانية مزار شريف. (أ ف ب)
  • يأخذ قيلولة في متجره في العاصمة الفلبينية مانيلا. (رويترز)
  • عمال بناء في مدينة كلكوتا الهندية. (رويترز)
  • مزارع في عربة بين أكوام الأرز في مقاطعة شاينات التايلاندية.(رويترز)
  • مزارعان يجلسان على كومة من القش في عربة في قرية أليكسادروفكا الروسية. (رويترز)
  • ثيران تتسابق في ضواحي مدينة كالكوتا الهندية. (رويترز)
  • أحد مزارعي نيبال في ضواحي العاصمة كاتماندو. (اي بي ايه)
  • رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مقبّلاً رأس مسؤول قبل انطلاق قمة لقادة التكتل الأوروبي في بروكسل . ( رويترز)
  • تعبر جانباً جافاً من نهر سابارماتي قرب مدينة أحمد أباد الهندية. رويترز
  • موظفة تتفقد أواني للتصدير في مدينة غوانزو الصينية. (أ ف ب)
  • مزارع يحرث الأرض قرب مدينة نايبيتاو في ميانمار. (إي بي ايه)
  • صف من سيارات فولكسفاغن بيتل في بنغالور الهندية. أ ف ب
  • متظاهرون مناهضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العاصمة لندن. (اي بي ايه)
  • يصطاد سمكاً في نهر دايا قرب مدينة بوبانسوار الهندية. (أ ف ب)
  • يعملون في سوق نيويورك للأرواق المالية.(رويترز)
  • عمال يعدون أكياس فحم للبيع في مدينة مزار الشريف الأفغانية. أ ف ب
  • يحصدون القمح في الضفة الغربية شرق نابلس (أ ف ب)
  • امرأة تحمل تلفازاً مسطحاً في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ. أ ف ب
  • سائق عربة نقل ينتظر زبوناً في كالكوتا الهندية.
  • يحملان أكياس خضراوات في مدينة كالكوتا الهندية.
  • عمال في منجم للذهب في منطقة إليشا ـ نيجيريا. أ ف ب
  • قلوب حزينة على الرغم من الألوان المبهجة في ذكرى مرور عام على ضحايا حريق جرينفيل في لندن. تصوير: دانييل ليل أوليفا ـ أ ف ب