- يجر عربة محملة بسلع مستعملة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.(أ ف ب)
- عامل يقي نفسه أشعة الشمس قرب مدينة كلوبوت في موتينيغرو (رويترز)
- تدفع عربة في مدينة هونغ كونغ الصينية. (أ ف ب)
- يحلق لحية زبون في أحد شوارع مدينة شينيانغ الصينية.(رويترز)
- يبنون خزان نفط في العاصمة النيجيرية لاغوس. (روتيرز)
- يفصلن الصيصان في مدينة هاندان الصينية. (رويترز)
- تجفيف أكواز الذرة في مدينة لياوكينغ الصينية. (رويترز)
- بائعة ترش ماءً على سمكة في العاصمة الأفغانية مزار شريف. (أ ف ب)
- يأخذ قيلولة في متجره في العاصمة الفلبينية مانيلا. (رويترز)
- عمال بناء في مدينة كلكوتا الهندية. (رويترز)
- مزارع في عربة بين أكوام الأرز في مقاطعة شاينات التايلاندية.(رويترز)
- مزارعان يجلسان على كومة من القش في عربة في قرية أليكسادروفكا الروسية. (رويترز)
- ثيران تتسابق في ضواحي مدينة كالكوتا الهندية. (رويترز)
- أحد مزارعي نيبال في ضواحي العاصمة كاتماندو. (اي بي ايه)
- رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مقبّلاً رأس مسؤول قبل انطلاق قمة لقادة التكتل الأوروبي في بروكسل . ( رويترز)
- تعبر جانباً جافاً من نهر سابارماتي قرب مدينة أحمد أباد الهندية. رويترز
- موظفة تتفقد أواني للتصدير في مدينة غوانزو الصينية. (أ ف ب)
- مزارع يحرث الأرض قرب مدينة نايبيتاو في ميانمار. (إي بي ايه)
- صف من سيارات فولكسفاغن بيتل في بنغالور الهندية. أ ف ب
- متظاهرون مناهضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العاصمة لندن. (اي بي ايه)
- يصطاد سمكاً في نهر دايا قرب مدينة بوبانسوار الهندية. (أ ف ب)
- يعملون في سوق نيويورك للأرواق المالية.(رويترز)
- عمال يعدون أكياس فحم للبيع في مدينة مزار الشريف الأفغانية. أ ف ب
- يحصدون القمح في الضفة الغربية شرق نابلس (أ ف ب)
- امرأة تحمل تلفازاً مسطحاً في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ. أ ف ب
- سائق عربة نقل ينتظر زبوناً في كالكوتا الهندية.
- يحملان أكياس خضراوات في مدينة كالكوتا الهندية.