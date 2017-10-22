  • وسط المزارع – الختم. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • ينتقي خضاراً من سوق للخضراوات في مدينة ساو باولو ـ البرازيل. تصوير: بولو ويتيكر ـ رويترز
  • داخل مصنع سيارات تابع لشركة هيونداي موتورز في كوريا الجنوبية. تصوير: كيم هونغ ـ رويترز
  • يعملن في تنقية حبوب الفستق داخل مصنع في هرات ـ أفغانستان. تصوير: جليل ريزاي ـ إ ب أ
  • تحميل خاطئ – رأس الخيمة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • سياقة خطرة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • مناولة – الشارقة – تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • محاولة نزول – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • نزهة عائلية على كورنيش أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • استعراض المهارة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • مشارك في استعراض للكلاب بمناسبة الهالوين في شوارع نيويورك. (تصوير تيموثي كلاري – أ ف ب )
  • تنتقي لوحة تشتريها في متجر للفن في كولومبو – سيريلانكا. ( تصوير: إيشارا كوديكارا – أ ف ب )
  • رقص بين الحبال على مسرح جويس في نيويورك. (تصوير تيموثي كلاري – أ ف ب)
  • وقاية من الحر – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • مهارة في التسجيل والاحتفال .. نجم بورتو البرتغالي فليبي بعد تسجيله في مرمى باكوس دي فييرا ضمن الدوري البرتغالي لكرة القدم. تصوير: ميغيل ريوبا ـ أ ف ب
  • راكب الأمواج الأسترالي فريدريك مورايسي أثناء مشاركته ضمن بطولة العالم لركوب الأمواج في بينيتشي. تصوير: كارلوس باروسو ـ إي بي أيه
  • على الطريق – رأس الخيمة – تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مرمية على الرصيف – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • تجديف – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • مع البحر – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • يعملان في موقع إنشائي في منطقة سابانيتا الكولومبية. تصوير: جوكين سارمينتو ـ أ ف ب
  • تحليق منخفض – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • طريقة غير آمنة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • استراحة قبل متابعة العمل – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • رياضة وقت غروب الشمس على رمال دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • اندفاع غير مأمون – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • رأفة – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • حمولة ثقيلة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • يبتكر مأوى للقطط – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • كلٌ اتخذ على الرمال موقعاً للعب في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية