- وسط المزارع – الختم. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- ينتقي خضاراً من سوق للخضراوات في مدينة ساو باولو ـ البرازيل. تصوير: بولو ويتيكر ـ رويترز
- داخل مصنع سيارات تابع لشركة هيونداي موتورز في كوريا الجنوبية. تصوير: كيم هونغ ـ رويترز
- يعملن في تنقية حبوب الفستق داخل مصنع في هرات ـ أفغانستان. تصوير: جليل ريزاي ـ إ ب أ
- تحميل خاطئ – رأس الخيمة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- سياقة خطرة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- مناولة – الشارقة – تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- محاولة نزول – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- نزهة عائلية على كورنيش أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- استعراض المهارة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- مشارك في استعراض للكلاب بمناسبة الهالوين في شوارع نيويورك. (تصوير تيموثي كلاري – أ ف ب )
- تنتقي لوحة تشتريها في متجر للفن في كولومبو – سيريلانكا. ( تصوير: إيشارا كوديكارا – أ ف ب )
- رقص بين الحبال على مسرح جويس في نيويورك. (تصوير تيموثي كلاري – أ ف ب)
- وقاية من الحر – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- مهارة في التسجيل والاحتفال .. نجم بورتو البرتغالي فليبي بعد تسجيله في مرمى باكوس دي فييرا ضمن الدوري البرتغالي لكرة القدم. تصوير: ميغيل ريوبا ـ أ ف ب
- راكب الأمواج الأسترالي فريدريك مورايسي أثناء مشاركته ضمن بطولة العالم لركوب الأمواج في بينيتشي. تصوير: كارلوس باروسو ـ إي بي أيه
- على الطريق – رأس الخيمة – تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مرمية على الرصيف – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- تجديف – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- مع البحر – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- يعملان في موقع إنشائي في منطقة سابانيتا الكولومبية. تصوير: جوكين سارمينتو ـ أ ف ب
- تحليق منخفض – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- طريقة غير آمنة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- استراحة قبل متابعة العمل – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- رياضة وقت غروب الشمس على رمال دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- اندفاع غير مأمون – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- رأفة – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- حمولة ثقيلة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- يبتكر مأوى للقطط – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- كلٌ اتخذ على الرمال موقعاً للعب في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية