  • تحضيرات على قدم وساق لكأس العالم للتزلج في ويسلا ـ بولندا. تصوير: أندرزغ غريجيل ـ إي بي أيه
  • الكورية كيم تسدد الكرة على الحفرة السادسة في جولة نادي تيبورن للغولف. تصوير: سام غرينوود ـ أ ف ب
  • حكاية زمن في سوق القطارة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • عمل فني بالألوان والأنوار في مهرجان للضوء تشهده مدينة دورهام البريطانية. تصوير: أولي سكارف ـ أ ف ب
  • محاكاة بين الصغيرة والكلب في تجمع للحيوانات الأليفة في ليبزيج – ألمانيا. (تصوير: سباستيان ولناو – أ ف ب)
  • تصميم من الشوكولاتة في عرض أزياء بمناسبة مهرجان الطهي في بيروت. (تصوير: جوزيف عيد – أ ف ب)
  • استراحة طيور – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • مع التراث – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • سيارة مرصعة في معرض دبي للسيارات – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • مع سعف النخيل – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • تجربة تراثية استثنائية – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • متابعة طفولية لأعمال تراثية – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • ينقل شحنة قش على متن قارب في نهر وسط إقليم كشمير. (تصوير: رويترز)
  • مجازفة خطرة – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • أول مساء لجسر التسامح – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تجربة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • لوحة رسمها الغروب – دبي . تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تمثال ثلجي أبدعه جارين جاكسون في معرض تشهده أدنبرة – اسكتلندا. تصوير: أندي بوكانان – أ ف ب
  • نظرة إلى عمل فني في معرض ساتشي وسط لندن. تصوير: تولغا أكمن ـ أ ف ب
  • لمسات نهائية يضعها نحات مجري على تمثال مبتكر في أحد شوارع فيينا. تصوير: جو كلامار ـ أ ف ب
  • مع الصقور – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • استعراضات من معرض دبي للطيران – دبي . تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • تشويه للمنظر العام – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • في حاجته – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • لوحات فنية في معرض دبي للطيران – دبي . تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • يدفع عربة محملة بالبضائع في منطقة تجارية وسط العاصمة الأسترالية سيدني. (رويترز)
  • حمولة زائدة – أبوظبي . تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • عمال في موقع إنشائي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. (إي بي أيه)
  • عاملة صينية تغلف ثمار محصول الملفوف في سوق للجملة في مدينة ليانيانجي. (رويترز)
  • استعراضات من معرض دبي للطيران – دبي . تصوير: عارف رضا ـ الرؤية