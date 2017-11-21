- جمال الغروب – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- استراحة محارب لنمر سيبيري في حديقة حيوان مودانجيانج ـ الصين. (تصوير: نيكولاس اسفوري ـ أ ف ب)
- تكوين إبداعي للفنان الفنلندي ألكساندر ريتشستين في لاتفيا. (تصوير تومس كالنينز ـ epa)
- نظرة للشهرة من قرد تيتي عمره أسبوعان بصحبة والديه في حديقة حيوان سانتافي ميدلين ـ كولومبيا. (تصوير فريدي بولز ـ رويترز)
- بين السماء والأرض – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- خطوات على شاطئ عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- متابعة لحلقة الشباب وأمن الإنترنت النقاشية في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- جانب من حلقة الشباب وأمن الإنترنت في أبوظبي . تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- شرح تعريفي عن موقع هيلي 8 الأثري – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- معاينة واستكشاف في موقع هيلي 8 الأثري – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- محاولة للتوثيق والرصد في موقع هيلي 8 الأثري – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- حمولة تتجاوز الارتفاع القانوني – الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تستعين بابنها لنقل لبن بناء في موقع إنشائي في نيودلهي. تصوير: أ ف ب
- وسط سوق للخضراوات والفواكه في الهواء الطلق ـ نيوزيلندا. تصوير: رويترز
- تقطع ثمار البرسيمون لتجفيفها في مدينة ماتشو اليابانية. تصوير: إ ب أ
- حديث صباحي في مجلس – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- تبحث عن رفقة – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- عَلم وعمل في رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- نزهة عائلية في الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تكالبت عليه الهزائم.. بوفون أثناء مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في الدوري الإيطالي. تصوير: سيمون أرفيد ـ epa
- تنافس بالرؤوس في الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وسامبدوريا على ملعب لويجي فيراريس في جنوة. تصوير: ماركو بيرتوريلو ـ أ ف ب
- إهمال – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يعبث بكيس في الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- مشاركة في مهرجان مدينة الأفكار في بوبلا ـ المكسيك. تصوير: فرانشيسكو جوسكو ـ epa
- اندماج في العزف من فرقة alternative roc الأمريكية في هونغ كونغ ـ الصين. تصوير: جيروم فافر ـ epa
- فيلة مشاركة في مهرجان داخل معبد في كوتشي ـ الهند. تصوير: سيفارام في ـ رويترز
- محاولة عبور خطرة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- مع طائرة ورقية – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- مثابرة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- نزهة على شاطئ الممزر في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية