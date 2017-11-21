  • جمال الغروب – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • استراحة محارب لنمر سيبيري في حديقة حيوان مودانجيانج ـ الصين. (تصوير: نيكولاس اسفوري ـ أ ف ب)
  • تكوين إبداعي للفنان الفنلندي ألكساندر ريتشستين في لاتفيا. (تصوير تومس كالنينز ـ epa)
  • نظرة للشهرة من قرد تيتي عمره أسبوعان بصحبة والديه في حديقة حيوان سانتافي ميدلين ـ كولومبيا. (تصوير فريدي بولز ـ رويترز)
  • بين السماء والأرض – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • خطوات على شاطئ عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • متابعة لحلقة الشباب وأمن الإنترنت النقاشية في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • جانب من حلقة الشباب وأمن الإنترنت في أبوظبي . تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • شرح تعريفي عن موقع هيلي 8 الأثري – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • معاينة واستكشاف في موقع هيلي 8 الأثري – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • محاولة للتوثيق والرصد في موقع هيلي 8 الأثري – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • حمولة تتجاوز الارتفاع القانوني – الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تستعين بابنها لنقل لبن بناء في موقع إنشائي في نيودلهي. تصوير: أ ف ب
  • وسط سوق للخضراوات والفواكه في الهواء الطلق ـ نيوزيلندا. تصوير: رويترز
  • تقطع ثمار البرسيمون لتجفيفها في مدينة ماتشو اليابانية. تصوير: إ ب أ
  • حديث صباحي في مجلس – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • تبحث عن رفقة – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
  • عَلم وعمل في رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • نزهة عائلية في الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تكالبت عليه الهزائم.. بوفون أثناء مباراة يوفنتوس وسامبدوريا في الدوري الإيطالي. تصوير: سيمون أرفيد ـ epa
  • تنافس بالرؤوس في الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وسامبدوريا على ملعب لويجي فيراريس في جنوة. تصوير: ماركو بيرتوريلو ـ أ ف ب
  • إهمال – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • يعبث بكيس في الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • مشاركة في مهرجان مدينة الأفكار في بوبلا ـ المكسيك. تصوير: فرانشيسكو جوسكو ـ epa
  • اندماج في العزف من فرقة alternative roc الأمريكية في هونغ كونغ ـ الصين. تصوير: جيروم فافر ـ epa
  • فيلة مشاركة في مهرجان داخل معبد في كوتشي ـ الهند. تصوير: سيفارام في ـ رويترز
  • محاولة عبور خطرة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • مع طائرة ورقية – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مثابرة – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • نزهة على شاطئ الممزر في الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية