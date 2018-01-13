- تشكيلة من الدونات في مهرجان للحلوى يتمتع به المسافرون في مطار ميونيخ. تصوير: ميكيلا ريهل ـ رويترز
- فرحة ونظرة من وراء ستار في كرنفال برازيلي تشهده مدينة سلفادور. تصوير: لوسيو تافورا ـ أ ف ب
- أقنعة وأجواء احتفالية في رالي داكار. تصوير: فرانك فيفي ـ أ ف ب
- يجلسان على مقاعد مهملة وسط ساحة عامة – الشارقة. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- تشكيلات فنية وزخرفة بالخط العربي على ثمار القرع في الجناح السوداني ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- يصلح أقفاصاً خشبية للطيور داخل ورشة في هونغ كونغ. أ ف ب
- يسحبون شباك صيد على شاطئ في منطقة باندا أتشيه ـ إندونيسيا. أ ف ب
- تبيع منتجات زراعية في سوق وسط هونغ كونغ. أ ف ب
- من الجناح السوداني ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- تحليق بالمظلة على بحر الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- عدم التزام بخط السير – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يلهو على رمال الشاطئ في عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- بين القراقير- أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- استغراق كلي في حضرة دمية أثيرة – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- يبيع قهوة ووجبات خفيفة متجولاً في شوارع ريو دي جانيرو ـ البرازيل. إ ب أ
- داخل متجر لبيع الخضراوات وسط العاصمة المصرية القاهرة. رويترز
- موكب ضخم يحتوي على مجسمات أسطورية في شوارع نارينو – كولومبيا ضمن احتفال «الأبيض والأسود». تصوير: موريسيو دوا كوستا ـ epa
- فقرة أدائية من سيرك ديابلو في مهرجان السيرك الدولي الذي تشهده بودابست. تصوير: برناديت زابو ـ رويترز
- دفعها حبها للأسطورة ألفيس بريسلي إلى ارتداء نظارة على شكل جيتاره الشهير في نيوساوث ويلز ـ أستراليا. تصوير: دانييل مونو ـ رويترز
- سيلفي مع البحر – عجمان. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- قيلولة – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- يقيه البرد – أم القيوين. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- اختصر الطريق – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- شروة طريق – الفجيرة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- همة ونشاط – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- الجناح المغربي في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- تشويه العلامة المرورية – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
- مع الغيوم – رأس الخيمة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- الجناح المغربي في مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- فقرة أدائية ضمن عروض سيرك ديابلو غروب في بودابست المجر. تصوير: برناديت زابو ـ رويترز