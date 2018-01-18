- وقت مستقطع لتلاوة القرآن – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
- استراحة طائر – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يعمل على لحم قطع حديدية في مصنع وسط إقليم شاندونغ ـ الصين. أ ف ب
- يشرف على أعمال تشييد منصة للنفط في مدينة كينغداو الصينية. أ ف ب
- يشترون خضراوات وفواكه داخل سوق في إقليم شاندونغ ـ الصين. أ ف ب
- على التلة – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- تسلق – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- نزهة مع الكلب – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- يقيها أشعة الشمس – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- لهو طفولي – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
- استبسال وتفانٍ في صد هجمة ومنع هدف في دوري هوكي الجليد الكندي. (تصوير: توم سزيربوسكي ـ أ ف ب)
- ترقب وتربص لخطف الكرة بين لاعبي كانساس ولاعب أوكلاهوما في دوري السلة الأمريكي. (تصوير: سكوت سيويل ـ أ ف ب)
- عمال في ورشة لإنتاج الألبسة في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا. «أ ف ب»
- متسوق يلتقط صوراً تذكارية بجوار تماثيل أمام مركز للتسوق في العاصمة بانكوك. «أ ف ب»
- عاملون في بورصة بومباي في الهند يحتفلون باختراق مؤشر سينسكس لحاجز 35 ألف نقطة. (أ ف ب)
- الشتاء ترك بصمته على نصب تذكاري في شيواوا المكسيكية. ( تصوير: هيريكا مارتينيز – أ ف ب )
- عودة بعد إبحار – دبي. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- محاولة لإصلاحها – الشارقة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- لياقة ممزوجة بالمخاطرة – رأس الخيمة. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- لهو فوق الرمال – أم القيوين. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
- جناح البيئة البحرية الإماراتية ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- مع الجمل – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- إلى الصيد – عجمان. تصوير: عارف رضا ـ الرؤية
- جناح البيئة البحرية الإماراتية ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- أشغل كلتا يديه ورأسه – أبوظبي. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
- استراحة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
- سباحة جماعية في نهر ينيسي المتجمد في كراسنويارسك ـ روسيا. تصوير: إيليا نيموشين ـ رويترز
- حالة اندماج غنائي للمطربة الأيرلندية دولورز أوريوردان في سان ريمو بإيطاليا. تصوير: إليسيا بيردومنكو ـ رويترز
- عرض أكروبات ترويجي لفرقة غرافيتي & مايث بالقرب من ميناء سيدني. تصوير: براندان إسبوسيتو ـ اي بي إيه
- خطى هادئة – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية