  • استراحة قبل التحليق – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • تشويه للمظهر العام في الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • تأمل طفولي – عجمان. تصوير: ويلسون بوراكال ـ الرؤية
  • تعرض قبعات للبيع في مناسبة وطنية في العاصمة الفلبينية مانيلا. إ ب أ
  • ينقل طوب بناء على ظهر حمار في موقع إنشائي وسط إقليم أمريستار ـ الهند. أ ف ب
  • استراحة – أم القيوين. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • لهو يهدد السلامة في كلباء – الشارقة. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • جلسة الأصدقاء – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • ازدحام وتكدس – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • وقت للقهوة – العين. تصوير: أحمد المعمري ـ الرؤية
  • سحر الغروب في أبوظبي منطقة المارينا. تصوير: محمد بدرالدين ـ الرؤية
  • ابتسامة الفخر على وجه كوانرابي بونشاسوك بعد تتويجها ملكة جمال البدينات أو «مس جامبو» في ناخون راتشاسيما ـ تايلاند. تصوير: أثيت برونجميتا ـ رويترز
  • متزلجة في لوحة سلويت من تشكيل الغروب والطبيعة على شاطئ في كاليفورنيا. تصوير: شانون ستابلتون ـ رويترز
  • مسيرة احتجاج من أنصار حقوق الحيوانات ضد معرض الفراء والموضة في هونغ كونغ. تصوير: أليكس هوفورد ـ إي بي إيه
  • عمل جماعي – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • صورة تذكارية في حديقة دبي المتوهجة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • صيانة – عجمان. تصوير: نيشام عبدالمناف ـ الرؤية
  • مخاطرة مخالفة – الشارقة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • ابتسامة من جوف بيضة أسطورية في حديقة دبي المتوهجة. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • حمولة زائدة – أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • عناية وتنظيف – دبي. تصوير: جون كارغوليو ـ الرؤية
  • مبنى فندق قصر الإمارات مزين بألوان علم الكويت احتفاء باليوم الوطني للكويت أمس في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • واجهة مبنى أدنوك مزينة بألوان علم الكويت احتفاء باليوم الوطني للكويت أمس في أبوظبي. تصوير: علي عبيدو ـ الرؤية
  • لمسات أخيرة قبل المشاركة في مسابقة جمال الأبقار في فيردرن دير ألير شمال غرب ألمانيا. تصوير: كارمن جاسبرسن ـ أ ف ب
  • عزف موسيقي وأزياء فلكلورية في مهرجان بازل ـ سويسرا. تصوير: جورجيوس كيفالاس ـ إي بي إيه
  • مشاركة في مسيرة للزهور تشهدها شوارع نيس الفرنسية. (تصوير: سباستيان نوجير ـ إي بي إيه)
  • عمال في موقع لشحن القطن في منطقة ويوي ـ بنين. أ ف ب