جانب من مهرجان الأزياء الإسلامية في جاكرتا الذي يبحث عن تصميمات تعبر عن الهوية الإندونيسية الإسلامية، واختار المصممون المشاركون موديلات عملية لم تخل من الأناقة والفخامة أيضاً، متيحة المجال للمرأة المحجبة أن ترتدي ما تريد بما يتلاءم مع الحجاب. وشارك في المهرجان مصممون من دول إسلامية. (تصوير: أديك بيري ـ أ ف ب)